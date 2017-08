El sincero mensaje de agradecimiento de Usain Bolt tras su participación en Londres

¿encontraste un error? avísanos

La despedida del velocista jaimaicano, Usain Bolt, no dejó indiferente a nadie. Y es que todos quienes estaban frente al televisor para ver como el “Rayo” hacía de las suyas en pistas londinenses, quedaron perplejos al ver como la “leyenda” se retiraba del atletismo mundial de la forma menos esperada: con una lesión.

No obstante, y ya lejos de la preocupación de tal situación, el mejor velocista de todos los tiempo utilizó sus redes sociales para enviar un claro mensaje a todos quienes lo han seguido por años, así como a sus compañeros de labores.

“Gracias compañeros. Amor infinito para mis fanáticos”, apuntó.

Como era de esperar, el simple pero enfático mensaje tuvo un sinfín de comentarios e interacciones. Y no es para menos, si se va quien ha demostrado que con perseverancia y esfuerzo se le puede doblar la mano al destino.

Thank You my peeps.

Infinite love for my fans 🙌🏽🙌🏽 https://t.co/uu9dBdwLMH

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 12, 2017