Siguen los premios: Municipalidad de Hualpén reconoció a Mauricio Orrego



Publicado por Raúl Galdames

Hoy el Municipio de Hualpén reconoció al campeón mundial paralímpico de Atletismo, Mauricio Orrego donde la alcaldesa Katherine Torres se reunió con el joven deportista que logró ganar los 1500 metros planos en el Campeonato Mundial Paralímpico de Atletismo disputado en Suiza.

Mauricio Orrego relató su vivencia de estar en Hualpén diciendo que “fue una experiencia bonita, la más feliz de mi vida. Nunca espere llegar a obtener esa medalla, con sacrificio y esfuerzo, gracias a Dios se dieron las cosas. Soy un agradecido de la vida, lo que me ha costado lo he podido hacer con mucho trabajo. Nunca me di por vencido y así seguirá siendo toda mi vida”.

El deportista valoró el reconocimiento otorgado por la entidad edilicia. “Me parece un muy bonito gesto. Ahora se vienen muchas cosas buenas, estoy feliz de que me haya reconocido de la mejor forma”, agregó.

La jefa comunal comentó que el logro de Mauricio es un orgullo para la comuna. “Es una tremenda satisfacción para Hualpén tener un campeón mundial de 17 años en el ámbito deportivo”, afirmó.

En la oportunidad la alcaldesa Katherine Torres compartió con la familia del joven, en donde le ofreció el apoyo municipal. “Les hemos puesto a disposición el equipamiento deportivo de la comuna, ya que recuperamos la pista del Estadio Las Golondrinas”.

Por su parte Nibaldo Orrego, papá de Mauricio, señaló que como familia le ha generado mucha satisfacción lo conseguido por su hijo.

“Es un orgullo, nos ha provocado muchas alegrías y emociones. Nunca pensamos que iba a llegar a estas alturas. Pero con el esfuerzo mayúsculo de Mauricio, ya que él tiene un ritmo de vida que no cualquiera lo tiene al compatibilizar sus estudios con la práctica deportiva lo ha logrado. Estamos muy felices de las dotes de atleta de nuestro hijo, que lo hacen hoy ser campeón mundial”, sostuvo.

