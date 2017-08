¿encontraste un error? avísanos

Usain Bolt tras bronce en 100 metros de Mundial de Londres: "La salida me mató"



Publicado por Nicolás Maureira

El jamaicano Usain Bolt no pudo tener la despedida de cuento de hadas que esperaba y solo pudo ser tercero en la final de 100 metros del Mundial de Londres 2017, su última participación en la distancia antes de su retirada, mientras que el veterano estadounidense Justin Gatlin se llevó el título.

Gatlin, de 35 años, que había ganado el título olímpico en Atenas-2004 y el mundial en Helsinki-2005, antes de cumplir una sanción de cuatro años por dopaje, ganó con un tiempo de 9.92, delante del también estadounidense Christian Coleman (9.94) y Bolt, que logró el bronce (9.95).

Bolt igualó su mejor tiempo de la temporada logrado el pasado 21 de julio en Mónaco, pero no le fue suficiente para ganar, pese a que en su último esfuerzo metió la cabeza y el pecho y dejó dudas sobre su posición final, mientras el público del Olímpico de Londres esperaba impaciente el resultado.

Cuando se anunció como ganador a Gatlin, el estadio se llenó de abucheos, debido a su pasado con el dopaje.

Minutos después de haber dejado la pista, el estadio seguía coreando su nombre.

“Siento no haber terminado con una victoria, pero quiero agradecer a los aficionados su apoyo”, dijo Bolt, que abrazó a Gatlin cuando ambos cruzaron la línea, después de que el estadounidense le hiciese una reverencia, poniéndose de rodillas.

“Ha sido una maravillosa experiencia como siempre”, añadió.

Del mismo modo, Bolt admitió que “la salida me mató. Normalmente las cosas van mejor a medida que avanzan las rondas, pero no ha sido así. Eso me mató. Siento que fue eso”, afirmó.

Bolt aseguró que se entregó al máximo, como siempre durante su exitosa trayectoria deportiva, porque quería ganar esta prueba en su Mundial de despedida.

“Vine como a cualquier otro campeonato, me esforcé al máximo. Gracias por el apoyo. Nunca pude imaginar que habría tanta gente y este ambiente, eso me animó a esforzarme más. El ambiente fue maravilloso”, afirmó.

“Simplemente, estoy decepcionado por no poder ofrecer a la gente algo mejor, pero son cosas que pasan”, se resignó.

La carrera sirvió de venganza al atletismo estadounidense respecto a los velocistas jamaicanos, después del dominio absoluto de la isla caribeña en la prueba, con Bolt como estandarte.

Mientras que el veterano Gatlin se llevó el oro, con la plata para el joven Coleman (21 años), que tiene en su poder la mejor marca de la temporada, Jamaica se tuvo que conformar con el tercer puesto de Bolt y el cuarto de Yohan Blake (9.99).

