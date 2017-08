¿encontraste un error? avísanos

Víctor Aravena reitera críticas contra Federación: "Están totalmente despreocupados de mí"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

La noticia que Víctor Aravena dio días antes de que comience el Mundial de Atletismo de Londres 2017, no dejó indiferente a nadie. Y es que el campeón y mejor exponente de los 5.000 metros planos decidió automarginarse de la cita planetaria, debido a una dolencia en el tendón de aquiles de su pierna derecha, lo cual fue, sin lugar a dudas, un gran golpe para el deporte nacional.

Según detalló Aravena en una primera instancia, la rebelde lesión se dio a causa de los largos entrenamientos que desarrolló bajo el intenso frío y la incesante lluvia del sur, los cuales terminaron pasándole la cuenta al coronelino.

“Una inflamación que no pudimos curar nos deja fuera de Londres. Con pena y dolor pero seguiremos adelante. El invierno del sur nos paso la cuenta, muchos entrenos duros bajo lluvia y frío arrojó un resultado negativo a mi tendón”, señaló el fondista en su Instagram.

Si bien esta decisión causó mucho ruido, producto de que refleja las condiciones en que viven los deportistas de nuestro país, no dejó para nada contenta a la Federación Atlética de Chile, ente que no dudó en referirse al tema mediante su representante, Juan Luis Carter.

“No sabíamos de esta lesión. Hace un mes atrás yo le pedí a Mario Rodríguez que hiciera la consulta a Víctor sobre si estaba sufriendo o no molestias. Él dijo que no, y que de dónde sacamos que tenía una lesión”, señaló el presidente de la federación a La Tercera.

Es ante es panorama que BioBioChile se puso en contacto con el campeón sudamericano, quien acusó que “ellos no sabían de la lesión porque están totalmente despreocupados de mí. Si ellos hubiesen estado preocupamos por mi, no hubiesen dejado que yo entrene todo este tiempo en el frío y me hubiesen mandado a Europa, como si lo hicieron con algunos atletas de la Federación que ni siquiera fueron al Sudamericano”.

El atleta profundizó al comentar que la única comunicación que ha tenido con Carter, luego de hacer pública su decisión, ha sido a través de servicio de mensajería.“Me mandó un WhatsApp diciendo que lamentaba mi baja, que ellos siempre vibran con mi espectáculo porque siempre traigo resultados a Chile y eso. Ni una llamada” reveló, agregando que “el profesor Mario Rodríguez me llamó porque, cuando sufrí una molestia en el tendón, subí un Stories a Instagram y uno de sus atletas le comentó algo. Pero como fue una molestia y no una lesión, no podía decir ‘profe, me bajo del Mundial ahora’. ¡Era una molestia! Y fue por un Stories de Instagram“.

“Le dije ‘usted me debería llamar si es que la petición que estoy haciendo, que es llevar a mi entrenador a Londres, es posible. Llámeme porque me van a apoyar, pero no por un cahuín que escuchó’. Me molesté con él” agregó.

Eso sí, pese a este complejo panorama, el representante del Team Chile prefirió enviar un mensaje a la Federación Chilena y al Comité Olímpico, organismos encargados de entregar las condiciones necesarias a los deportistas de nuestro país.

“Yo voy a seguir trabajando y estoy abierto a arreglar las cosas. La verdad es que a mi no me gusta pelear con la gente ni estar enfrentado. Ojala pudiéramos tener una conversación para seguir trabajando y entrenando”, concluyó.

De momento, Victor Aravena se recupera de su lesión y a la espera de poder continuar con su preparación para lo que serán los Juegos Odesur 2018.

