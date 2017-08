¿encontraste un error? avísanos

Diego ’Pitbull’ Rivas y combate en el UFC Fight Night: "Los fans van a ver una guerra"



Publicado por Jeser Lara

El peleador de artes marciales mixtas, Diego Rivas, entregó sus impresiones de cara a la importante pelea que tendrá este sábado, en el UFC Fight Night de México, ante el local José ‘Teco’ Quinonez.

El nacional, único exponente en la empresa, viene de un largo tiempo fuera del octágono (más de un año) tras llevar una feroz lucha contra el cáncer, enfermedad que logró superar.

“Fue un largo proceso y eso fue lo que me mantuvo más de un año lejos de la UFC. Es primera vez que pelearé en México”, dijo en conversación con el sitio oficial de la empresa de MMA.

Rivas debutará ante Tecos en una nueva categoría, en 135 libras (anteriormente peleaba en las 145 libras). A raíz de este cambio, el ‘Pitbull’ agregó que por su estatura y alcance, sus entrenadores le recomendaron cambiar de peso.

“Todos los entrenadores me recomendaron bajar, por la estatura y alcance, eso me va a favorecer más. Voy super bien encaminado y confío en mi equipo”, agregó.

Respecto a su rival, una de las estrellas de México en este deporte, el nacional agregó que ‘Tecos’ es un muy buen rival y de una larga espera sin pelear.

“‘Teco’ es un muy buen rival, viene de ganar dos peleas seguidas y además de una larga espera sin subirse al octágono. Se que la gente en México lo quiere bastante, acá igual me quieren mucho. Espero que el 5 seamos una de las mejores peleas de la noche”, añadió.

Consultado por las expectativas de cara a esta pelea, Rivas lanzó que ante Quinonez será una verdadera ‘guerra’.

“Somos dos peleadores que no nos rendimos fácil. Peleamos con el alma y va a ver una guerra el 5 de agosto”, sentenció.

Finalmente, el peleador tuvo palabras para su recuperación tras el cáncer, confesando que en más de una oportunidad dudó de continuar en el mundo de las artes marciales mixtas.

“Hubo momentos en los cuales me quebré, pero tengo una muy bonita familia y buenos amigos. Gracias a ellos estoy hoy donde estoy. Más allá del cáncer lo difícil fue volver, después de la quimioterapia mi cuerpo quedo muy débil, no me sentía el mismo. Ahí pensé :“quizás no volveré a ser lo de antes”, pero acá estoy”, cerró.

Vengo con mucha hambre, con muchas ganas de pelear.

