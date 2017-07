Insólito: Dan Martín compitió en el Tour de Francia 2017 con dos vértebras rotas

¿encontraste un error? avísanos

Cerca de tres semanas fuera de las pistas tendrá que estar el ciclista Dan Martin, quien compitió las últimas etapas del Tour de Francia 2017 con una horrible lesión.

Y es que según confirmó desde su cuenta de Twitter, el deportista no solo terminó la máxima cita del ciclismo mundial en la sexta posición, sino que también con un saldo de dos vértebras rotas, la L2 y L3.

Diagnosis of 2 small fracture took me by surprise. Shows how powerful the mind is in pushing through. No wonder I couldn't stand up straight https://t.co/lODIGlLueF

— Dan Martin (@DanMartin86) July 27, 2017