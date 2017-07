¿encontraste un error? avísanos

Renata Urrutia sueña con un podio en el Mundial de BMX: "Es complicado pero no imposible"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Optimista y esperanzado se encuentra el Team Chile de BMX previo a lo que será su participación en la cita mundial de la especialidad. Y como no, si la delegación nacional se jugó todas sus cartas y envió a los mejores exponentes de la categoría hasta Rock Hills, Estados Unidos, país que albergará el Campeonato Mundial UCI.

Según informó Prensa Coch, el combinado nacional está compuesto por 56 deportistas en la categoría Challenger, 29 en Crucero y 4 en Élite, competencia en la que destacan Renata Urrutia, Cristóbal Palominos, Bastián González, Ítalo Soto y Nicolás Vidal.

El circuito de Carolina del Sur no es nuevo para los ciclistas chilenos, puesto que según explicó el entrenador, Felipe Vidal, “Cristóbal el año pasado participó en un campeonato y Renata está desde fines de mayo entrenando en las misma pista que se desarrollará el mundial. Tienen más o menos pulida la pista”.

Respecto a los objetivos que como grupo pretenden alcanzar en el certamen mundial, Vidal explica que “en comparación al año pasado, el nivel ha mejorado exponencialmente, vamos con las expectativas un poco más altas con Cristóbal (Palominos) y Renata (Urrutia) hacer una semifinal. El resto de los pilotos, es su primer año en elite. La Renata y Cristóbal son los que tienen más opción”

Opinión que se asemeja a la de la campeona latinoamericana y 11° en el ranking junior, Renata Urrutia, quien luego de una intensa pretemporada en USA espera alcanzar si o si un podio mundial.

“Me he preparado muy fuerte con sesiones de gimnasio, velódromo, piques sobre todo pista. Corrí un nacional acá en USA para ponerme a punto, quedé 3ª. Espero lograr podio, sino me conformo con quedar entre las 8 mejores”, comentó la deportista quién además agregó que “sueña con clasificar a Tokio 2020. Entran las mejores 24 elites, es complicado pero no imposible”.

El evento planetario que albergará a los máximos exponentes de la disciplina se desarrollará este martes 25 de julio en la ciudad norteamericana.

