El complejo momento que afectó a Cristian Valenzuela en Mundial de Atletismo Paralímpico



Publicado por Juan Carlos Pérez

El atleta paralímpico nacional Cristián Valenzuela reconoce haber “disfrutado mucho” correr los 5000 metros en el Mundial de Atletismo Paralímpico de Londres, en donde se colgó la medalla de plata tras registras un tiempo de 15′, 49” y 63 décimas.

“Fue una buena carrera, distinta a las demás. La disfruté mucho. La corrí junto a Francisco Muñoz y Raúl Moya que son mis amigos personales quienes han estado durante todo el proceso, durante todos estos años”, dijo el deportista.

“Fue genial poder sentir a esa gente, dar un buen espectáculo en una carrera difícil que por momentos fue algo trabada (…) Quedé muy contento, agradecido 100% con dios por poder vivir ese momento y aún mejor con una medalla en el pecho“, agregó.

Pese al logro, Valenzuela reconoce vivir momentos complejos tras no haber podido contar con Roberto Tello como su lazarillo, quien fue inhabilitado luego de dar doping positivo por testosterona de origen exógeno y también metabolito de esta hormona.

“Es un tema sensible, no he querido hablar con la prensa con respecto a eso, un poco por respeto a Roberto. Lo único que te puedo decir es que fue un aporte importante en los entrenamientos previos, fue parte de mi equipo”, detalló Valenzuela.

“Contribuyó con esta medalla de plata pues una medalla no se gana en la carrera solamente sino que en todo el camino que esto significa. O sea quiero agradecerle a él que haya formado parte de mi equipo y que haya querido participar con nosotros. El tema afecta y creo que él es el más afectado. No en lo técnico. Sí como persona y como deportista“, complementó.

“Francisco Muñoz, que yo lo quiero como un hermano, no había tenido la posibilidad de correr conmigo en un torneo importante y se abrió la posibilidad para él y fue muy especial para mi“, cerró.

