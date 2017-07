¿encontraste un error? avísanos

Esquí Náutico: Valentina González sumó medalla de bronce en el Mundial Sub 21 de Ucrania



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Ya no hay dudas de que la deportista parte del Team Chile, Valentina González, es la mejor exponente del esquí náutico nacional.Esto se vio ratificado en el Campeonato Mundial Sub 21 de la especialidad que se celebró en Ucrania, su primer torneo oficial en la categoría adulta, donde la nacional se colgó la medalla de bronce en la categoría Overall.

González sumó un total de 2.389 puntos, registro que le permitió subirse al podio y custodiar a la estadounidense Anna Gay, quien se colgó el oro con 2.650 puntos, y a la bielorrusa Aliaksandra Danisheuskaya, quien se llevó la plata al sumar 2.606 puntos.

“Estoy feliz por esta medalla. Es mi primer evento en la categoría y terminar en el podio significa mucho. El torneo fue muy duro y una de las mejores conclusiones que me deja es que supe controlar la presión y pude hacer mis marcas en los momentos importantes”, señaló la deportista luego de su excelente competencia.

Cabe mencionar que con este podio, la especialista en esquí náutico suma tres medallas en campeonatos mundiales, además del oro que consiguió en los Juegos Odesur del año 2014 y sus dos títulos panamericanos.

Respecto a sus próximos desafíos, la esquiadora deberá trasladarse hasta Polonia para disputar los World Games, torneo que se ejecutará entre el 25 y 27 de julio próximo, para luego emprender rumbo a París, ciudad que albergará, desde el 6 y hasta el 10 de septiembre, el Campeonato Mundial Open,

