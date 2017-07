¿encontraste un error? avísanos

Mayweather a McGregor: "¿Cuántos años llevas en lo más alto? ¿1, 2, 3? Yo llevo 21"



Publicado por Pablo Velozo

Tuvieron su segundo cara a cara, y se dijeron de todo. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el campeón de las artes marciales mixtas Conor McGregor, concretaron un nuevo ‘enfrentamiento’ verbal el pasado miércoles, esta vez frente a unos 15.000 espectadores en Toronto, Canadá.

En una segunda y extensa presentación, de cuatro programadas de cara al combate del 26 de agosto en Las Vegas, los competidores aumentaron sus insultos.

Según medios de prensa estadounidenses, el duelo estuvo cargado de palabras de grueso calibre. De hecho, de “perras” no se bajaron. Además, nombraron a sus respectivas madres.

Al ser consultado por el ‘nivel’ del enfrentamiento, Mayweather explicó que están dando al público lo que quieren ver, aunque lejos han estado de tirarse un golpe.

McGregor, sabedor de que contaba con el apoyo de los fans, le gritó de todo a su contraparte. El irlandés se burló de Mayweahter porque no se sabe vestir, por su afición a los clubes nudistas y mucho más.

“Quiero decirle a los expertos en boxeo que están locos, él es demasiado pequeño, es la ‘perra’ más grande que ha tenido el boxeo”, dijo McGregor para beneplácito de la fanaticada.

“Si de verdad crees en ti, entonces apuesta tu bolsa”, le dijo por su parte Mayweather.

“Dice que me la paso corriendo, claro, tengo (récord) 49-0, todas las veces he ido corriendo al banco”, respondió Mayweather quien añadió: “Cuántos años has estado en lo más alto, ¿uno, dos o tres? Yo he estado 21 años”.

Tras el intenso frente a frente verbal, Mayweather y McGregor visitarán este jueves Nueva York para cerrar la gira el viernes en Londres.

