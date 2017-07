¿encontraste un error? avísanos

La pesadilla del atleta Álvaro Cortez: nuevamente dio dopping positivo por marihuana



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El atleta y mejor exponente del salto triple de nuestro país, Álvaro Cortez, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán. Y es que el deportista que dio dopping positivo tras consumir un queque elaborado a base de marihuana, previo a su participación en el Grand Prix Sudamericano Orlando Guaita de Santiago, fue nuevamente sorprendido con presencia de THC en su organismo.

Ahora el escenario se enmarca dentro de los Juegos Nacionales y Paranacionales que se llevaron a cabo en mayo de este año en la Región del BíoBío, instancia en la que Cortez participó activamente.

“La cagué, no puedo decir otra cosa. Es un error y lo asumo como tal”, reconoció el triplista a La Tercera, quien además agregó que jamás se le pasó por la cabeza que el control arrojaría este resultado: “Fue esa vez la última que consumí marihuana. Nunca imaginé que esta otra muestra me traería problemas, pero no saco nada con quejarme ahora, ya di vuelta a esa página”.

Asimismo, el record nacional aprovechó la tribuna para aclarar que no tiene problemas de drogadicción, sino que más bien fueron hecho puntuales a los que no le tomó el peso que debía.

“No consumo desde hace tiempo. Es mi vida personal, no es algo que afecte en mi rendimiento y eso quiero dejarlo muy en claro, porque no es trampa. Ni siquiera bebo alcohol. Fumo caños (cigarrillos de marihuana) con mis amigos. Todos lo hacen, es algo normal, el problema es que nunca le tomé el peso“, agregó el iquiqueño.

En la actualidad el atleta de 21 años se encuentra entrenando en su ciudad natal pero inhabilitado para las competencias profesionales por seis meses. Todo esto mientras espera la sanción que la Federación Chilena de Atletismo (Fedachi) tiene para él.

“Es complejo el caso de Álvaro. Él es un chico con mucho potencial y talento, imagine que en su primera competencia de categoría mundial terminó octavo, en Oregon, y que esté pasando por esto es triste”, concluyó el presidente de la Fedachi.

