Tour de Francia: Kittel ganó la décima etapa y Froome sigue en lo alto de la general



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

La décima etapa del Tour de Francia tuvo nombre y apellido: Marcel Kittel. Y es que el alemán del Quick Step logró este martes su cuarta victoria parcial en el tour parisino, luego de que dejara en el camino a John Degenkolb (Trek) y a Dylan Groenewegen (LottoNL Jumbo).

Con esta victoria el ciclista germano elevó su registro a 13 etapas conseguidas, superando los 12 de Erik Zabel y dejando atrás a su compatriota André Greipel (11), confirmando así que es el amo y señor de las llegadas masivas.

En la clasificación general, el británico Chris Froome conservó sin problemas su maillot amarillo de líder, tras una etapa casi llana disputada sobre 178 km, con salida en Perigueux.

“Fue un día tranquilo. No había mucho viento y no había presión. No fue una etapa complicada”, señaló el británico.

Como ya es costumbre, esta etapa también estuvo animada por una escapada de principio a fin, la cual estuvo a cargo de los franceces Elie Gesbert (Fortuneo) y Yoann Offredo (Wanty). Pero pese que el dúo de fugados llegó a contar con una ventaja de más de cinco minutos, su carrera no llegó a buen puerto ya que fueron alcanzados a solo siete kilómetros del final.

A Kittel solo se le han escapado dos etapas al esprint en esta edición del Tour, en la tercera y cuarta etapas, en que ganaron el eslovaco Peter Sagan y el francés Arnaud Demare.

Este miércoles se dará vida a la undécima etapa de tour mundial, el cual comprenderá un total de 203,5 kilómetros entre Eymet y Pau. Luego de esto, el circuito planetario volverá a la montaña con la llegada en el puerto de Peyragudes.

