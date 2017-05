Chris Froome denunció que ’conductor impaciente’ destruyó su bicicleta en Mónaco

¿encontraste un error? avísanos

El ciclista británico Chris Froome afirmó este martes en su cuenta de Twitter que recibió un “golpe voluntario” por parte de un “conductor impaciente” en una carretera del sudeste de Francia, cerca de Mónaco.

“¡Acabo de recibir un golpe voluntario de un conductor impaciente que me siguió sobre la acera! Afortunadamente, estoy bien. La bicicleta está destruida totalmente. El conductor se fugó”, escribió Froome, de 31 años, triple vencedor del Tour de Francia (2013, 2015 y 2016), que salió indemne del golpe.

El corredor del equipo Sky colgó su mensaje de Twitter junto a una foto de su bicicleta tras el incidente y lo localizó en Beausoleil, en el departamento de Alpes-Maritimes, cerca del Principado de Mónaco.

El pasado 22 de abril, el italiano Michele Scarponi, vencedor del Giro de Italia en 2011, falleció con 37 años tras ser atropellado por una camioneta durante un entrenamiento.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo

— Chris Froome (@chrisfroome) 9 de mayo de 2017