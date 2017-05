¿encontraste un error? avísanos

Fury anuncia combate con Joshua para abril del 2018 en Wembley



Publicado por Pablo Velozo

El británico Tyson Fury anunció este lunes que el estadio de Wembley ya está reservado para un combate contra su compatriota Anthony Joshua, campeón de los pesos pesados de la FIB, AMB y OIB, que se celebrará en abril del próximo año.

Fury afirmó que el promotor de Joshua, Eddy Hearn, estaba organizando este enfrentamiento muy esperado con el excampeón del mundo.

“Eddie Hearn ya reservó el estadio de Wembley para el próximo abril”, anunció Fury en la edición de este lunes del diario Daily Telegraph.

“No hay otro estadio donde se pueda celebrar este combate. Me hubiese gustado que fuera en octubre, pero creo que Klitschko y Joshua se enfrentarán en una revancha”, precisó.

Los dos púgiles británicos derrotaron al ucraniano Vladimir Klitschko. Joshua, de 27 años, logró una sensacional victoria el pasado 30 de abril en el penúltimo asalto derribando a su rival en Wembley, mientras que Fury, de 28 años, hizo lo propio en noviembre de 2015.

Debido a sus problemas de drogas y a su salud mental, Fury no se ha vuelto a subir a un ring desde entonces. Desea volver al cuadrilátero el 8 de julio, pero está a la espera de una decisión de la agencia antidopaje británica sobre su adicción a ciertas sustancias.

El boxeador reconoció haber consumido cocaína, aunque únicamente con el objetivo de luchar contra su depresión y no de mejorar sus resultados deportivos.

“Sinceramente, no quería vivir. Si hubiera hecho trampas, de acuerdo, pero no hice. Gané a Klitschko gracias a mis cualidades. No necesito drogas. Ya soy un gigante”, afirmó.

