¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Saúl ’Canelo’ Álvarez venció sin dificultades a Chávez Jr. y confirmó combate con Golovkin



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Saúl ‘Canelo’ Alvarez venció a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime la noche del sábado en Las Vegas, para saldar a su favor la llamada “Guerra Civil” entre los dos púgiles mexicanos más destacados del momento.

Los tres jueces de la pelea vieron ganador por 120-108 al jalisciense Alvarez, que tiene ahora una marca de 49-1-1, mientras que Chávez cerró la noche con una foja de 50-3-1.

‘Canelo’ y Chávez Junior protagonizaron una pelea de los pesos supermedianos, sin títulos en juego, la que fue ampliamente dominada por Alvarez, quien en varias oportunidades estuvo a punto de derribar a Chávez Jr. ante la desesperación de los aficionados, que abuchearon a los dos boxeadores en varios momentos de la noche.

Al finalizar el combate y luego de anunciarse la victoria del ‘Canelo’, llegó el anuncio oficial de la pelea del 16 de septiembre próximo entre el mexicano y el kazajo Guenady Golovkin, quien subió al cuadrilátero para ser anunciado ante los aficionados del T-Mobile Arena.

“La era del ‘Canelo’ ha empezado y es por eso que he pedido pelear con los mejores. Yo nunca le he tenido miedo a Golovkin y le voy a demostrar que no le tengo miedo a nadie”, sostuvo Alvarez.

Por su parte, el boxeador conocido como ‘GGG’ se limitó a decir que es un honor enfrentar al Canelo y que está listo para darle a la gente la pelea del año.



“Esta sí es la pelea que la gente ha pedido hace tiempo“, enfatizó Golovkin quien llegará invicto (37-0) a este combate.

Tendencias Ahora