Atleta paralímpico Cristián Valenzuela confirma su retiro para este año



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Sin lugar a dudas, el deporte paralímpico de nuestro país se ha posicionado en lo más alto del podio mundial. Eso si, mientras algunos van en alza, tal es el caso de Amanda Cerna, la atleta paraolímpica número uno del mundo, otros viven los últimos pasos de su carrera, pensando en colgar las zapatillas y retirarse de las pistas.

Tal es el caso Cristián Valenzuela, fondista paralimpico que anunció que su carrera está llegando a su fin y que se retira luego del mundial de la especialidad, que se disputará este año en Londres.

Valenzuela, quien le otorgó el primer oro paralímpico a nuestro país en el Mundial de Londres 2012, señaló que dará un paso al costado luego de disputar la misma cita planetaria que lo vio alcanzar el cetro mundial.

“Ya no hay ganas. Le hemos dado harto a Chile. Lo hemos posicionado a nivel mundial. No tenemos deudas”, fueron algunas de las declaraciones que el fondista dio al diario El Mercurio.

A sus 34 años, la figura más importante del deporte adaptado de nuestro país comentó que necesita parar por un momento para dedicarse de lleno a su Fundación Fortaleza, en la cual trabaja junto a otros miembros del Team Chile como Juan Carlos Garrido y Cristián Dettoni.

“Quiero tener mas tiempo para ayudar en mi labor de logra la inclusión social, laboral, y de todo tipo, en personas con capacidad diferente” sostuvo.

De igual manera, el atleta no ocultó su deseo de querer aportar desde la otra vereda y se parte de la organización de citas deportivas como los Parapanamericanos de 2023.

“No me gusta tanto el tema dirigencial, pero sí mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Por ejemplo, me gustaría ayudar en la organización de los Parapanamericanos del 2023, y no repetir errores que se vieron en Santiago 2014”, comentó al medio As.

Por el momento Valenzuela dice adiós pero no descarta, al menos completamente, la idea de volver a las pistas en Lima 2019 o los Paraolimpicos de 2020.

