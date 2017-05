¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Amanda Cerna tras convertirse en número uno en 400 metros: "Es algo súper emocionante"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

Durante esta jornada, las redes sociales del Team Chile y del IND informaron sobre una destacada noticia para del deporte nacional: la atleta paralímpica Amanda Cerna escaló al número uno del ránking mundial en los 400 metros de la categoría T-47.

El registro lo consiguió en los Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo en marzo pasado, ocasión en que la chilota alcanzó el primer lugar de los 400 metros planos con un tiempo de 1’00″22.

Gracias a esa actuación, la deportista de 18 años aparece hoy como la número uno en su categoría, según se observa en la página del Comité Paralímpico Internacional (IPC). En el segundo lugar está la sudafricana Anrune Liebenberg (1’01″01) y en el tercero la venezolana Lisbeli Vera (1’03″26).

Consultada al respecto, Cerna expresó toda su alegría por este nuevo logro en su carrera.

“Cuando me metí a la página y vi el ránking fue algo súper emocionante que me dejó muy contenta, porque todo el esfuerzo que he hecho este año, de irme a Santiago a entrenar sola para dedicarme 100 por ciento al atletismo, está dando sus frutos, así que me dejó muy feliz y muy motivada para lo que viene ahora”, comentó en diálogo con BioBioChile.

Dentro de sus venidores desafíos, la joven atleta espera la ratifiación por parte del Comité Paralímpico de Chile para disputar el Mundial de Londres (del 14 al 23 de julio), ya que tiene las marcas mínimas en 100, 200 y 400 metros.

Consignar Cerna bajó su marca en 400 metros a 1’00″22 en el el Caixa de Sao Paulo disputado hace dos semanas, sin embargo, ésta aún no ha sido actualizada por la IPC.

Tendencias Ahora