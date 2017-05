¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Óscar ’La Máquina’ Bravo: la historia del boxeador chileno que entrena con Mayweather



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Óscar ‘La Máquina’ Bravo es un boxeador profesional. A los 13 años dio sus primeros pasos en el Club México y debutó el 2008. Salió campeón super pluma en el 2009 y dejó vacante el título el año pasado porque quería el super ligero.

Hoy, el santiaguino busca dar el gran salto en Estados Unidos. Actualmente se encuentra en Las Vegas entrenando en el gimnasio de floyd Mayweather, quien lo elogió por su estilo.

Su presente, su experiencia con ‘money’ y sus proyecciones a continuación con BioBioChile.

¿Cómo ha sido tu experiencia en Estados Unidos?

Mi experiencia ha sido muy buena acá. Llegué a prepararme al gimnasio De Floyd porque hay buenos boxeadores y muy buen nivel competitivo. Eso me ayudó a adaptarme.

Llegaste allá en enero gracias a un contrato para pelear con Saúl Rodríguez. ¿Cómo se gestó esa oportunidad?

Primero llegué por un contrato con otro promotor. Se cayó esa pelea estando acá en Estados Unidos, y mi entrenador Luis Tapia me consiguió el combate con Saúl en el evento de Mayweather Promotions.

Perdí por puntos, pero esa noche todos me dieron su apoyo y me felicitaron. Decían que yo había ganado y que la pelea había sido un robo. Hasta los mismos fans de Saúl Rodríguez concordaron con eso.

También Floyd le dijo esa noche a mi entrenador que yo había ganado. Promotores grandes Como Show Time quedaron sorprendidos y quieren que vuelta a pelear, esta vez para ellos.

Ese combate lo perdiste por un polémico fallo, pero aún así te ganaste los elogios. ¿Qué lecciones sacas de esta situación?

La lección que saco es que tengo que seguir entrenando duro y mejorar mucho más.

Como lo mencionaste anteriormente, uno de los que destacó tu estilo fue el mismísimo Floyd Mayweather. ¿Cómo lo conociste?

A Floyd le gustó mi forma de pelear ya que fui agresivo y di guerra. Eso es lo que le encanta a él, que uno venga a pelear y no a tratar de imitarlo, ya que nadie será como él.

Lo conocí el día de la pelea en California y también cuando llegué a prepararme a su gimnasio por mi entrenador. Él fue quien me hizo llegar a ese lugar junto con Layla McCarter. Yo puse mis ganas y mi garra a la hora de hacer de sparring y logré ganarme mi espacio y mi respeto en el gimnasio.

Todos esos buenos comentarios sobre mí llegaron a oídos de Floyd y de Leonard, quien es el gerente general de Mayweather Promotions. Un día se dio la ocasión que saliendo del gimnasio me encontré con Floyd que venía del camarín. Me reconoció y me dijo que era un buen peleador, que era fuerte y que me haría campeón mundial.

¿Te ilusionas con trabajar con él?

Como estoy haciendo las cosas y preparándome, así como voy estoy seguro que me puede firmar a mi retorno de Chile, ya que pelearé acá en mayo y regresaré a fines de julio a Las Vegas.

¿Cómo es Floyd detrás de las cámaras?

Con sus peleadores es muy bueno y no es como lo catalogan. Es muy agradable con aquellos que le demuestran que vienen a pelear y da buenas oportunidades. En el gimnasio todos lo quieren y es muy cercano con la gente del gimnasio.

¿Cuál es tu mayor logro?

Estar peleando en Estados Unidos y en Mayweather Promotions.

Tendencias Ahora