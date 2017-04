¿encontraste un error? avísanos

’Óscar ’La máquina’ Bravo: el púgil chileno que sueña con seguir los pasos de Mayweather



Publicado por Jeser Lara

Óscar ‘La Máquina’ Bravo es un boxeador chileno que actualmente se encuentra en Estados Unidos buscando dar el gran salto en su carrera.

De hecho, el mismísimo Floyd Mayweather ha puesto sus ojos en él.

“Peleé con Saúl Rodríguez, un boxeador que trabaja con él. Esa pelea me la robaron y como después empecé a entrenar en su gimnasio, un día me lo encontré ahí. Fue impactante, porque yo solo lo veía por televisión, para mí es el mejor del mundo. Me reconoció por el combate con su pupilo y me manifestó que lo sorprendí, me elogió y felicitó. Dijo que me haría campeón mundial, que era fuerte”, lanzó.

En conversación con As, el púgil aclaró que existen posibilidades de sumarse al Staff de ‘money’, pero es un proyecto a futuro, ya que se deben desligar algunos boxeadores que trabajan con él.

