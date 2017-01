¿encontraste un error? avísanos

Mundial de Balonmano: Argentina al borde de la eliminación, Brasil a octavos



Publicado por Pablo Velozo

Las derrotas de Argentina y Brasil este martes en el Mundial de Balonmano que se celebra en Francia tiene diferente color para las dos selecciones sudamericanas, ya que mientras los primeros están casi fuera del torneo, los segundos se clasificaron para octavos de final de la competición.

Argentina perdió en París ante la vigente subcampeona del mundo Qatar (21-17) y Brasil lo hizo claramente ante Noruega (39-26).

Los hombres de Eduardo Gallardo se vieron lastrados por la falta de acierto de la primera mitad, en la que de 13 lanzamientos sólo 7 fueron entre los tres postes, y sólo dos acabaron en gol para finalizar la primera media hora con un 9-2.

Tan sólo una vez en la historia de los Mundiales una selección se había ido al descanso con sólo dos goles anotados. Precisamente fue Argentina, en 2001, en un partido ante la entonces Yugoslavia.

La seguridad bajo palos del meta catarí de origen bosnio Danijel Saric, de 39 años, elegido mejor jugador del partido, aguó la fiesta a la mayoritaria afición argentina congregada en el Accord Hotels Arena de París.

“Felicitar al equipo de Qatar, nuestro primer tiempo fue muy malo en ataque, con sólo 7 lanzamientos y dos goles a este nivel es imposible”, recalcó el seleccionador Gallardo.

“El segundo tiempo fue muy malo también en ataque, la defensa estuvo muy bien, pero nos encontramos con Saric”, añadió el técnico.

También mostró autocrítico Diego Simonet: “Creo que no supimos resolver la defensa, fue culpa nuestra, error táctico. No supimos elegir bien las jugadas, había muchas ganas, eso está claro, pero de cabeza no estuvimos bien, no estuvimos inteligentes, y la táctica para resolver el partido no fue buena”, explicó a la AFP.

Autocrítica

“Somos Argentina y no vamos a bajar los brazos. El rendimiento de todos es muy decepcionante, de todos, de todos juntos del equipo, del staff. No estamos haciendo bien las cosas y tenemos que replantearnos para salir el próximo partido a ganar”, añadió el jugador del Montpellier.

En la segunda mitad, un arrebato de los argentinos llevó a reflejar un 17-14 en el marcador a cuatro minutos del final, pero el conjunto del Golfo dirigido por el español Valero Rivera impuso la calidad de sus estrellas extranjeras reclutadas a golpe de talonario para imponerse por cuatro goles de diferencia.

Federico Fernández, con 7 goles, fue el máximo realizador de Argentina.

Los ‘Gladiadores’ perdieron su cuarto partido en este Mundial y necesitan ganar a Egipto y a Baréin en sus dos últimos duelos para tener alguna opción de clasificarse para las rondas eliminatorias, siempre que los norteafricanos no sumen ningún punto más.

Brasil cayó en Nantes ante Noruega (39-26), y suma dos victorias y dos derrotas, aunque ya tiene asegurada su presencia en los octavos de final, porque ni Polonia ni Japón pueden superarle en la clasificación.

Superioridad noruega

Merced a este triunfo, el conjunto nórdico también selló su clasificación para octavos de final. Noruega suma tres victorias y una derrota.

A los brasileños sólo les resta un partido, ante Rusia.

El noruego Sander Sagosen (7 goles) fue elegido mejor jugador de un partido que Brasil perdía 18-13 al descanso.

“Nuestro primer periodo fue complicado, sobre todo en el repliegue defensivo y nuestros fallos en los últimos minutos nos llevaron a el vestuario con cinco goles de desventaja”, explicó el seleccionador brasileño Washington Silva.

“En la segunda parte nunca encontramos la solución frente a la velocidad de los noruegos. Tenemos que felicitarles, nunca fuimos capaces de rivalizar con ellos”, reconoció el técnico.

En esta llave, la anfitriona y gran favorita Francia derrotó ampliamente a Rusia por 35-24 y lidera el grupo.

En el grupo B, España no jugó, pero fue la gran beneficiada del empate entre Eslovenia y Túnez, ya que aunque los balcánicos lideren el grupo, los españoles tienen un partido menos y con dos victorias pasarán como primeros.

Finalmente, Alemania cumplió ante Arabia Saudí y ganó por 38-24, un resultado que coloca a los germanos líderes de la llave C, empatado con Croacia, y que beneficia a Chile, que busca su pase a octavos.

