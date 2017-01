¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

5 luchadores que prometieron ’palizas’ a sus rivales y terminaron humillados en el UFC



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Hablaron más de la cuenta… y lo terminaron pagando. La UFC ha ido ganando seguidores en todo el Mundo con el paso de los años.

Y es que factores como buenos deportistas, grandes eventos y una notable organización se han conjugado a la perfección, provocando un importante interés por esta compañía de Artes Marciales Mixtas.

En este sentido, las conferencias previas y los careos también han jugado un rol relevante, ya que los luchadores se enfrentan dialécticamente, prometiéndose las ‘penas del infierno’ y se calientan los combates.

Eso sí, los ‘desafíos verbales’ se han convertido en un ‘arma de doble filo’. Esto, pues las frases que demuestran exceso de confianza a menudo acaban motivando al rival de turno y se puede observar después en el octágono.

Casos hay muchos. Uno de ellos fue lo que ocurrió el pasado 30 de diciembre en Las Vegas, cuando Ronda Rousey fue ‘apabullada’ por Amanda Nunes en su retorno al ring. “Quiero que me recuerden como la mejor de todos los tiempos. Espero a una rival perfecta, porque entrené tan duro que ser perfecta no será suficiente. No me iré del octágono sin el cinturón”, declaró ‘Rodwy’ en la antesala de la pelea. ¿El resultado? terminó perdiendo en solo 48 segundos.

En relación a este tema, en BioBioChile te invitamos a recordar 5 casos de luchadores que prometieron ‘palizas’ a sus rivales… pero fueron ‘humillados’ por los mismos.

Mc Gregor – Nate Díaz

En la antesala del UFC196 el campeón irlandés -hasta ese entonces- Conor McGregor se mostró muy ‘desafiante’ con Díaz.

“Su cuerpo suave y su falta de preparación… Él no será capaz de manejar mi ferocidad”, dijo con seguridad Conor sobre las razones que lo acercarían a la retención de su corona.

Pero no fue todo. El europeo recalcó en la conferencia de prensa que “él será noqueado dentro de la primera ronda”.

¿Qué pasó en el combate? Nate sometió a McGregor y se llevó la victoria, por K.O., en el segundo round.

Ronda Rousey- Holly Holm

Ya fue nombrada arriba, pero es necesario repetir una de sus frases que hasta el día de hoy le penan a Ronda Rousey, la mujer que impulsó la categoría femenina en el UFC.

‘Rodwy’ venía arrasando con todas sus rivales, y con facilidad, hasta que declaró en la previa del UFC193, donde se mediría con Holly Holm, que “puedo vencer a cualquier chica de mi categoría con una sola mano”.

¿Qué aconteció? Todos lo saben. Holm, exboxeadora profesional, acabó con el reinado de Rousey gracias a su dominio de los puños y un par de excelentes patadas al rostro de la favorita. Solo dos rounds fueron suficientes para que Holly arrebatara el título.

Fabrício Werdum – Stipe Miocic

Debe ser uno de los casos más emblemáticos. En la previa del UFC198, que se realizó en brasil, el local Fabricio Werdum anunció a los 4 vientos que apabullaría a Stipe Miocic.

“Ya me veo ganando esta pelea. Me veo noqueando a Stipe. Creo en que impondré mi plan e intentaré noquearlo con una patada o algo diferente. O quizás atraparlo en el piso. Quiero finalizar la pelea tan pronto como sea posible”, dijo Werdum.

Pero sus desafiantes palabras continuarían: “Sé que no es una pelea fácil, tiene buen boxeo y lucha, pero no lo veo como un peleador completo…Carece de algunas cosas. También creo que fue premiado con la oportunidad”, afirmó.

Eso sí, Miocic le demostró a ‘Vai Cavalo’ en solo un round de qué estaba hecho. Curitiba lloró, Stipe se impuso a su campeón y con ‘paliza’.

Miesha Tate – Amanda Nunes (UFC 200)

Miesha Tate había sorprendido a todos al vencer en una cerrada a lucha a la campeona Holly Holm y consagrarse como la monarca en la categoría femenina.

Pero su trono duraría poco, en parte, por hablar de más. En la antesala de su defensa frente a Amanda Nunes, Miesha expresó sin tapujos que “estoy súper emocionada y ansiosa de que llegue la pelea”.

“Le voy a arrancar el corazón del pecho y voy a retener mi campeonato”, agregó Tate.

Un round fue suficiente para que Amanda ‘arrasara’ con Miesha y demostrara su imponente fortaleza.

Bethe Correia – Ronda Rousey (UFC 190)

Es por lejos una de las previas más ‘calientes’ y recordadas. La brasileña Bethe Correia había desafiado a Ronda Rousey, campeona de ese entonces en femenino, con la seguridad de quedarse con el título.

Más aún porque el UFC190 se disputaría en su patria. Entonces, con la localía a su favor, Correia empezó una ‘artillería verbal’ contra Rousey.

“Ronda jamás ha lanzado un jab en una pelea, jamás ha demostrado nada. Ella solo tiene un movimiento y le ha funcionado con todas las chicas a las que se ha enfrentado. Ronda jamás ha demostrado verdaderas habilidades en las MMA”, declaró en conferencia Bethe.

Pero el tema continuaría en las Redes Sociales, lugar donde la brasileña se excedería. “Si no llora demasiado, le daré la oportunidad de recuperar el campeonato. Ronda, por favor, no te mates. No cometas suicidio. Te daré una revancha”, declaró Correia. ¿El problema? El padre de Rousey se suicidó cuando la deportista era pequeña, lo que provocó la furia de la estadounidense.

Pese a que Correia publicó después una disculpa, ‘Rodwy’ ya había tomado las palabras de su rival como una ‘afrenta personal’ y saltó al octágono con ganas de una revancha.¿Resultado? Un K.O. a su favor en solo 34 segundos.

Tendencias Ahora