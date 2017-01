¿encontraste un error? avísanos

Palazuelos aclara su reclamo en polémica por premios a deportistas por parte del Mindep



Publicado por José Luis Rivera

El atleta Joaquín Palazuelos reforzó su crítica realizada al monto recibido en premios por su condición de campeón nacional de relevos 4X100m, luego de la polémica surgida durante la tarde del jueves por un mensaje que difundió en Redes Sociales.

Por medio de un nuevo posteo en su cuenta en Facebook, Palazuelo apuntó contra los medios que difundieron la información, a la vez que aclaró que “siempre he sido agradecido con lo que tengo, nunca le restaré y menos quitaré valor a lo que se entrega, sobre todo en el tema de las relaciones sociales. Los números y el “valor del billete” son algo más cuando la perseverancia está antes“.

Profundizando en el tema, el atleta señaló que para los deportistas el tema no pasa por una cifra. “Respecto a los deportistas: Si quisiéramos dinero créanme que no estaríamos en esto y nos enfocaríamos en nuestra profesión u otros proyectos. El número puede ser 1.000 pesos como ser 80.000 o 100.000.. no le pongo valor a lo que entregamos, porque repito.. no es el “valor económico” lo que se busca con esto, sino que se genere una importancia en el ‘valor social’” sostiene.

Junto con aclarar que no se disculpa por el mensaje inicial, Palazuelos cerró al expresar que “Si Ud. cree que con los 33.716 pesos entregados (al año, no es una mensualidad) basta para competir a alto nivel, respeto su opinión. En mi caso: Puedo comprar los pasajes en EME BUS para un torneo de los 14 que tengo en el año en Santiago“.

Recordemos que ayer, Palazuelos difundió un mensaje donde daba cuenta que, al cobrar el premio, recibió un monto de 1.318 pesos, desatando las críticas en Redes Sociales. En ese momento, BioBioChile difundió el reclamo aclarando, tras recoger la versión del Ministerio del Deporte, que la escasa suma correspondía a la diferencia de un premio logrado por el deportista y que fue pagado en UTM, sosteniendo que Palazuelos no había cobrado el vale vista, en un monto correspondiente a 0,75 UTM. La misma información que posteriormente difundió el atleta.

