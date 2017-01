¿encontraste un error? avísanos

La confusión de Joaquín Palazuelos con premio de Mindep que hizo arder la red



Publicado por Nicolás Maureira

El atleta nacional Joaquín Palazuelos encendió la polémica este jueves al asegurar que el Ministerio del Deporte le había pagado $1.318 como parte de un premio.

“Hoy fui al banco a retirar el dinero que otorga el artículo 12 de la Ley del Deporte a los campeones nacionales. Me había llegado el rumor de que era poco. No importa. No estamos aquí por la plata. Pero $1.318 pesos…”, comentó en su cuenta de Facebook.

La publicación del angelino generó los rápidos comentarios de los usuarios de la red social, que reaccionaron indignados en contra de las autoridades.

Sin embargo, todo fue una confusión de Palazuelos, ya que los $1.318 corresponde a un monto diferencial, porque se paga en UTM.

El premio lo tiene el deportista en un vale vista que aún no ha cobrado, consignaron fuentes del Ministerio del Deporte a BioBioChile.

Horas después, el velocista cambió el estado de su post de su Facebook de público a privado.

