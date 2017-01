¿encontraste un error? avísanos

Bicampeón olímpico de decatlón Ashton Eaton confirma su retiro del atletismo



Publicado por José Luis Rivera

El estadounidense Ashton Eaton, vigente doble campeón olímpico de decatlón, anunció su retirada a los 28 años, este miércoles en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Me he esforzado al máximo por el decatlón. Lo he hecho lo mejor que he podido. Gracias por haberme regalado el mejor momento de mi vida. Me retiro”, escribió Eaton.

A sus 28 años, Eaton, oro en los Juegos de Londres 2012 y en Rio 2016, tiene un palmarés impresionante, ya que en la ciudad brasileña se convirtió en el tercer hombre de la historia en revalidar su título olímpico en el decatlón, después de Bob Mathias (1948, 1952) y Daley Thompson (1980, 1984).

Eaton fue además campeón del mundo en Moscú 2013 y en Beijing 2015. En esa cita en la capital china batió además el récord del mundo de la disciplina (9.045 puntos), que continúa vigente y ese mismo año fue elegido el mejor atleta por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

“Ha llegado el momento de dejar el atletismo, de hacer algo nuevo, no hay mucho más que hacer en el deporte, di los mejores años de mi vida tratando de alcanzar mis límites. ¿Lo logré? Para ser honesto, no creo que nadie lo consiga“, añadió posteriormente el atleta en otro mensaje en las redes sociales.

Al mismo tiempo, la esposa de Eaton, la especialista en heptatlón canadiense Brianne Theisen-Eaton, doble medallista de plata en Mundiales (2013 y 2015) y bronce en los Juegos de Rio, oficializó también su retirada, igualmente a través de Twitter. Theisen-Eaton había sido campeona del mundo en una ocasión, el pasado año bajo techo en Portland (Estados Unidos).

Su mujer escribió que sintió “una fatiga mental” al concluir el heptatlón en Rio 2016. “Fue como si no quisiese hacer nunca más un heptatlón”, explicó, acompañando el mensaje con una foto tras cruzar la línea de meta en la última prueba, el 800 metros, en la que Brianne aparece de pie, con la mirada perdida, rodeada de rivales tiradas en el suelo, exhaustas.

