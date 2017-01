¿encontraste un error? avísanos

Ronda Rousey: "Necesito tomarme un tiempo para reflexionar y pensar en el futuro"



Publicado por Nicolás Maureira

El UFC 207 no fue el esperado para Ronda Rousey. No sólo perdió ante la brasileña Amanda Nunes, sino también fue humillada tras quedar fuera de competencia en sólo 48 segundos.

La excampeona mundial de peso gallo de la UFC rompió el silencio y aseguró que se tomará un tiempo para pensar.

“Necesito tomarme un tiempo para reflexionar y pensar en el futuro. Gracias por creer en mí y por entender”, dijo.

En entrevista con ESPN, la estadounidense reiteró los agradecimientos a sus seguidores.

“Quiero decirles gracias a todos mis fans quienes han estado conmigo no sólo en los grandes momentos sino también en los difíciles. Las palabras no pueden expresar lo mucho que significa para mí su amor y su apoyo”, indicó.

Rousey, además, explicó por qué decidió regresar al octágono y elogió a su contrincante del pasado viernes en Las Vegas.

“(Quería) regresar no sólo para competir, sino para ganar, ese fue mi enfoque durante todo el año pasado. Sin embargo, algunas veces las cosas no salen como las planeas. Me enorgullece ver lo lejos que ha llegado la división femenina en el UFC y elogio a las todas las otras mujeres quienes han hecho esto posible, incluyendo a Amanda”, afirmó.

Recordemos que ‘Rowdy’ no luchaba por las artes marciales mixtas desde el 15 de noviembre de 2015 cuando fue derrotada por Holly Holm, pelea que le generó una crisis emocional que la llevó a pensar en quitarse la vida.

