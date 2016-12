¿encontraste un error? avísanos

Tomás González: "Sé lo que falta para que la federación funcione de manera correcta"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Tomás González dejó en claro que seguirá adelante con su candidatura a la presidencia de la gimnasia nacional, pese a las críticas y problemas presentes por eventuales conflictos de interés, que por cierto descarta totalmente.

“Fue lo primero que averiguamos y nos informamos de que no hubiesen problemas o algún tipo de estatuto que impidiese que un gimnasta pueda ser presidente de la federación“, indicó, además de descartar que la postulación afecte su carrera.

“Como deportista he cumplido todo lo que me he propuesto y he vivido las falencias que tiene el sistema, por lo mismo estoy acá, para ayudar y no para aprovecharme como deportista. Nadie más que yo ha logrado superar todos los obstáculos y sé lo que falta para que una federación funcione de manera correcta“, complementó.

El problema de la gimnasia es algo que el mismo ministro del Deporte, Pablo Squella, espera que se solucione pronto, señalando además que si González quiere asumir el cargo solo debe ser dirigentre y no deportista.

El gimnasta en tanto, respondió al tema y no descartó un posible retiro para asumir la presidencia de la federación, pero es algo que aún no tiene decidido.

“Está la posibilidad y está la posibilidad de seguir hasta Tokio 2020“, expuso.

González defendió su candidatura argumentando que fue Neven Ilic, presidente del Comité Olímpico de Chile, quien le propuso la idea. “Él me contacta para trabajar en pro de la gimnasia a nivel nacional”, detalló.

Finalmente explicó su proyecto deportivo que contempla la creación de un plan de desarrollo a nivel nacional y mejorar el nivel técnico de la gimnasia mediante capacitaciones y distintos tipos de cursos.

