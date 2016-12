¿encontraste un error? avísanos

Makarena Pinto explica voto negativo a nueva federación de gimnasia liderada por González



Publicado por Matias Romero

El deportista nacional, Tomás González, no pudo cumplir con su deseo de presidir una nueva Federación de Gimnasia, luego que ayer lunes 13 de los 21 clubes rechazaran la propuestas que entregó la nueva directiva y que tenía al especialista como líder.

En este sentido, la gimnasta y representante del club que lleva su nombre se refirió a la decisión tomada, comentando que “no se rechazó la presidencia de Tomás, si se cuestionó la forma de elección de su equipo de trabajo y la imposición del comité olímpico a esa única opción, sin dejar con ninguna opción a otros miembros de la gimnasia chilena”, publicó en su cuenta de Facebook.

En el mismo tema, Pinto aclaró el voto negativo de su club. “Nuestro voto como club fue NO, principalmente por la exclusión a lo que se pretendía hacer y por no tener mayor conocimiento al respecto (no por Tomás)”, escribió.

Asimismo, despejó cualquier duda de rencillas con González. “Jamás he tenido un problema con Tomás y me gusta la idea de tenerlo como presidente (tiene méritos de sobra), pero no de esta forma tan cerrada”, sostuvo.

Y añadió que “en cuanto al directorio, no es de toda mi confianza ya que hay personas que han integrado federaciones anteriores con problemas de gestión”.

Para finalizar, la seleccionada nacional de Gimnasia Artística sostuvo que “uno no puede votar por algo que no conoce o no es claro”.

