¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Johnny Herrera seguirá fuera de las canchas y no estará en duelo de la ’U’ ante O’Higgins



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

La figura de Johnny Herrera ha generado interés en los últimos días en Universidad de Chile, luego que revelara los problemas físicos que le han afectado y que terminaron con su suplencia en el duelo del jueves ante Racing, por la Copa Libertadores de América.

Su ausencia en Avellaneda llamó la atención, pero no sorprendió al considerar los dolores en la espalda que lo vienen aquejando y que han repercutido en su bajo rendimiento. “Hay que hacer una autocrítica grande. En lo personal, hace rato vengo jugando sin entrenar”, dijo a comienzos de la semana.

Por ello, en la ‘U’ la preocupación sigue y obligó a tomar decisiones. La primera, que Herrera seguirá fuera de las canchas y no estará disponible para el partido de este domingo ante O’Higgins en Rancagua.

El golero recibió un tratamiento especial para disminuir los dolores en la zona lumbar, el cual le exige descansar algunos días para que haga efecto. Esa situación lo dejará fuera del duelo ante los rancagüinos y traslada la duda de cara a los próximos desafíos, los que incluyen el ‘clásico’ ante Universidad Católica y el duelo final ante Vasco Da Gama por Copa Libertadores.

Pero el golero no es el único que presenta dificultades, ya que Yeferson Soteldo sigue en recuperación de un desgarro que lo marginó ante Racing. Además, Mauricio Pinilla, otro que no estuvo ante los argentinos, seguirá en observación y está más cerca de no ser parte del duelo del domingo, afectado por un problema estomacal y también por las molestias en sus tobillos que lo han tenido complicado. De todas maneras, el entrenador interino Esteban Valencia aseguró que “será evaluado” para determinar qué ocurrirá con el delantero.

El duelo entre O’Higgins y la ‘U’ se disputará a partir de las 12:00 horas del domingo en el Estadio ‘El Teniente’.

Tendencias Ahora