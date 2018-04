¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Mauricio Pinilla y el despido de Ángel Hoyos en la ’U’: "Me da una pena tremenda"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El delantero Mauricio Pinilla se mostró crítico respecto a la actualidad de Universidad de Chile, luego de caer por 1-2 ante Universidad de Concepción por la undécima fecha del Campeonato Nacional.

Tras el encuentro, el delantero sostuvo que “estamos en un pozo y no le encontramos la salida. Es complicado. Fue un partido muy inteligente, estábamos en ventaja y no me di cuenta cuando ya estábamos perdiendo”, agregando que “obviamente es un factor mental, porque no se nos ha olvidado jugar al fútbol. Hace diez días era el equipo que mejor jugaba, demostrábamos un buen funcionamiento a nivel internacional”.

Además, se refirió a la salida de Ángel Guillermo Hoyos del cargo de entrenador, el que se definió el viernes tras la goleada 0-7 ante Cruzeiro por Copa Libertadores. “El despido de Hoyos fue en gran parte responsabilidad de nosotros, por la forma cómo enfrentamos algunos partidos. Me da una pena tremenda. Pensábamos que estábamos haciendo un gran trabajo, pero se fue todo a la basura”, comenzó asegurando el ariete.

Pinilla también tuvo palabras luego de la pequeña polémica que se generó tras un video del pasado jueves, donde se puso en duda si realmente estaba lesionado al momento de pedir el cambio en el entretiempo del duelo ante Cruzeiro.

Al respecto, sostuvo que “que se me venga a juzgar mi hombría, mi honestidad, no lo voy a tolerar (..) He hecho millones de sacrificios para jugar y jamás en la vida voy a ser un jugador que va a abandonar”.

“Los tobillos están pésimo, pero no es el momento para descansar” prosiguió, asegurando que “en lo único que pienso ahora es en recuperarme lo antes posible y estar en un partido por Copa Libertadores como será ante Racing”.

Tendencias Ahora