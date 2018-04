¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Herrera y goleada calerana a la ’U’: "Fue un desastre y tenemos que dar vuelta la página"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, calificó como un desastre la actuación de los azules en el 1-6 sufrido ante Unión La Calera, por la décima fecha del Campeonato Nacional.

Tras la caída, el portero comenzó ofreciendo “disculpas a nuestra gente porque esta no es la ‘U’ que se debe ver en provincia, más allá del equipo que haya jugado”, agregando que “no tengo recuerdo de que me hayan hecho 6 goles. Sólo eso, pedir disculpas”.

“Nos encontramos con tres goles que fueron responsabilidad compartida con la cancha. Después, una vez que nos acomodamos, nos propusimos en el entretiempo ir a buscar el partido con todo y creo que hubo un penal clarísimo a favor nuestro, que quizás nos hubiese ayudado a tratar de dar vuelta el partido, pero el árbitro no lo cobra y sobre la misma nos hacen el 4-0” prosiguió Herrera, indicando que “son de esas tardes donde no te sala nada y te gana un rival que por lo demás felicito, ya que hizo un partido de 10 puntos”.

El capitán de los azules comentó que “no tenemos tiempo para lamentarnos. Jugamos con lo que teníamos prácticamente, con muchos compañeros que no habían tenido minutos en todo el año y así es difícil exigir mucho. Así y todo, hubo tramos del partido donde hicimos bien las cosas (…) He visto muchas situaciones como ésta, donde el equipo sale fortalecido”.

Por último, de cara al duelo por Copa Libertadores ante Cruzeiro de este jueves, Herrera dijo que “tenemos un tremendo partido, donde nos jugamos prácticamente el semestre y el año y lo vamos a afrontar como tal. Lo vamos a ir a buscar porque somos un equipo grande y maduro”.

“Lo de hoy (ayer) fue un desastre y tenemos que dar vuelta la página para borrar esto con una buena actuación el jueves” concluyó.

Tendencias Ahora