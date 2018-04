¿encontraste un error? avísanos

Mauricio Pinilla sobre Orión: "Sabemos lo que dijo, soy más de los que reconocen el error"



Publicado por Nicolás Maureira

El episodio entre Agustín Orión y Jean Beausejour sigue siendo un tema en al menos los jugadores de Universidad de Chile. Esta vez fue Mauricio Pinilla quien entregó sus sensaciones al señalar que el portero “sabe lo que le dijo” al zurdo.

En entrevista con diario La Estrella, el delantero de Universidad de Chile dijo que “Orión sabe lo que le dijo a Beausejour y Beausejour sabe lo que le dijo Orión. Eso está claro. Todos sabemos lo que dijo. Yo soy más de los que reconocen su error, que de los que se esconden y reaccionan con más agresividad. Ahí hay que hacer un análisis”.

En ese sentido, el ‘9’ azul cuestionó la conferencia de prensa del arquero colocolino donde anunció acciones legales contra los medios que difundieron el supuesto insulto racista hacia Beausejour.

“Yo si hubiese cometido un error como lo que pasó, hubiera salido a ofrecer disculpas públicas y a reconocer mi error. Pero cada uno actúa de la forma que estima conveniente”, indicó.

“No sé (lo que dijo). Creo que no soy el indicado para decirlo. No es que yo no lo quiera decir. Yo no escondo nada, no me interesa. Es que tenemos que enfocarnos en otras cosas”, agregó.

Sobre el encontrón que tuvo con el exjugador de América de México, Pinilla aclaró que su idea era sacarlo de la cancha para evitar que lo castigaran por varias fechas.

“Nada en especial. Mi intención más grande era que no le fueran a tirar más partidos, que no se fuera a pelear y se fuera a complicar. Así como lo hice con el ‘Pato’ Rubio, con Everton, que es un amigo”, expresó.

El atacante mundialista en Brasil 2014, además, criticó el lienzo de hinchas contra Beausejour y no mostró interés en ser el capitán de la ‘U’.

“La verdad es que me pareció extraño ver ese lienzo. No es costumbre de la ‘U’ ver ese tipo de lienzos. Lo que menos necesitamos es ese tipo de cosas. El equipo necesita estar con su gente, como lo ha hecho por historia”, puntualizó,

“Johnny (Herrera) es nuestro capitán y va a ser nuestro capitán y será nuestro capitán hasta que él lo decida”, cerró.

