¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

La potente autocrítica de Johnny Herrera tras empate con Racing: "Regalamos los puntos"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Marcelo Canario

La igualdad 1-1 que consiguió la Universidad de Chile frente a Racing por la segunda fecha de la Copa Libertadores no dejó tan conforme al cuadro universitario.

Luego de una ilusionante victoria en Brasil frente a Vasco da Gama, la consigna de los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos era dejar todos los puntos en casa, pero finalmente la ‘Academia’ rescató un valioso empate, y eso que jugó la mayor parte del segundo tiempo con un hombre menos.

Uno de los mas autocríticos a la hora de analizar el encuentro fue Johnny Herrera. El portero tuvo cierta responsabilidad en el empate de los trasandinos, y no escondió su frustración tras dejar escapar una gran oportunidad de quedar como único líder del grupo.

En conversación con CDF, el arquero ‘azul’ comentó que “regalamos los puntos. En un partido de Copa no te pueden hacer un gol como el que nos hicieron”.

Pese a tener ventaja numérica en el segundo tiempo, el elenco laico no supo controlar el partido. Al respecto, Herrera cuestionó que “al quedar con un jugador más tienes que meter al rival en el arco, tienes que ir a buscar el partido a como dé lugar y no lo hicimos. Y estuvimos a punto de perderlo. Con los cambios como que nos descompusimos y no nos afirmamos en la cancha”

Finalmente, el meta no ocultó su molestia por el tardío ingreso de Nicolás Guerra, quién entró al campo de juego cuando quedaba un minuto para el pitazo final.

“Cuando queda un minuto él tuvo la ocasión más clara del segundo tiempo. ¿Qué va a hacer ‘Nico’, jugando un minuto?. Pero todos somos responsables. Nos vamos con amargura porque tenemos plantel para pelear y no dejar jugar a los equipos que vienen acá. Teníamos que dejar los tres puntos en casa”, concluyó.

Tendencias Ahora