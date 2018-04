¿encontraste un error? avísanos

Hoyos y el empate de la ’U’ ante Racing: "Quizás este punto nos depare algo importante"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, prefirió mirar el vaso medio lleno a la hora de explicar el empate como local de su escuadra 1-1 ante Racing Club, en compromiso por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2018.

El estratega de origen argentino terminó valorando el empate conseguido ante la ‘Academia’ en el Estadio Nacional. “Primero, felicito a los chicos. Los partidos de Libertadores son híper intensos, jugados siempre a ritmos muy altos”, dijo.

“El grupo es muy exigente, para mí es muy bueno. Es lindo participar en este grupo, porque motiva todo. Hemos iniciado el partido con cosas importantes a nivel de juego. Después, el empate es un golpe anímico y es normal, el nivel de juego baja un poco”, agregó.

En la misma línea, el otrora seleccionador de Bolivia señaló que “me voy muy contento en el sentido de que el equipo siempre estuvo para tratar de ganarlo y competir. Pero también resalto la jerarquía. Me fijo en lo nuestro y elogio lo nuestro, hacen un desgaste que roza la vehemencia. Nos llevamos cosas positivas, un punto. Lo queríamos ganar, pero a veces no sucede y quizás este punto nos depare algo importante“.

Al momento de defender los cambios realizados, con el fin de darle mayor profundidad en ataque a su equipo, Hoyos declaró que “la idea con Isaac (Díaz) era tratar de generar desmarques, fuerza, presencia. Nos había dado resultados con Palestino. Nico (Guerra) también tiene esas características. Nico entra tardío, porque faltaba un cambio de ellos. No quería desvestir al equipo defensivamente. Ellos hacen el cambio en el minuto 90 y yo hice lo mismo, pensando en no arriesgar. Ellos tienen jugadores hábiles, desequilibrantes y tenía mis dudas. No podía hacer un cambio por compromiso”.

Para finalizar, el oriundo de Córdoba no cree que Racing mereció quedarse con el triunfo, como señaló el entrenador de la ‘Academia’, Eduardo Coudet. “Creo que se brindó un partido intenso, que los dos equipos trataron de ganarlo, los dos tuvieron opciones. Eso de ser merecedor es muy amplio, yo creo que hubo una paridad. Tendré que analizar el partido con detención, como lo hago siempre”, sentenció.

