César Vigevani cree que "Soteldo debe poner los pies en la tierra"



Publicado por Raúl Galdames

El venezolano llegó a la Universidad de Chile y revolucionó el fútbol chileno durante estos días. Yeferson Soteldo fue presentado como el gran refuerzo de la temporada azul y fue allí cuando dijo “el proceso de llegar acá fue bastante largo, pero estaba tranquilo. Llego con ganas de levantar un título o muchos más. Me gusta la presión, porque así puedo demostrar que estoy hecho para jugar acá”.

Ahora el volante se sumó a los trabajos en La Serena y está a disposición de Ángel Guillermo Hoyos.

La llegada mediática del jugador llamó la atención de todo el mundo, incluso de personas que estuvieron muy cerca de él la temporada pasada.

Uno de ellos es César Vigevani, quien dirigió en Huachipato. El entrenador habló con La Tercera y aprovechó la oportunidad para alertar a los azules. “Es un jugador de 20 años, y a esa edad no es fácil estar fuera de tu país. Hay que estar aconsejándolo. Con él compartí muchas reuniones a solas en el vestuario, pero no de entrenador a jugador, sino como padre e hijo. Es un jugador que necesita contención, que permanentemente lo estén educando, guiando, que estén encima de él. Creo que el bajón que vivió en la última parte en Huachipato se debió a que se hablaba mucho de su futuro. Después él mismo se quería ir del club. No supo dominar la presión”.

Luego el exentrenador de la Usina comentó que “la prensa fue muy rápido con él. A veces es difícil dominar eso, más en un chico joven que salió a temprana edad de su país. Creo que necesita poner los pies sobre la tierra en lo que se ve de su futuro. Es acertada la decisión de ir a la U porque si se pegaba el salto al extranjero, no iba a tener la continuidad que puede llegar a tener en la U”.

