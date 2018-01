¿encontraste un error? avísanos

Soteldo arribó a la Universidad de Chile: "Es un sueño llegar y jugar la Libertadores"



Publicado por Marcelo Canario

Este miércoles arribó el Venezolano Yeferson Soteldo a Santiago para concretar su arribo a la Universidad de Chile, el talentoso volante era uno de los jugadores más apetecidos en el mercado de pases pero finalmente el cuadro universitario se hará con sus servicios para reforzar a un plantel que sueña en grande con la Copa Libertadores.

El jugador de 20 años llegaría luego de que Azul Azul de un acuerdo con Huachipato por el préstamo con opción de comprar por un año, según El Mercurio la ‘U’ ofrece US$ 450 mil por su préstamo con una opción de compra de US$ 2 millones por la mitad del pase a fines del 2018.

Acerca de la llegada a su nuevo club, el venezolano, quien ya ha sido citado para disputar partidos con la selección adulta, señaló estar “contento por jugar Copa Libertadores, es lindo llegar a un club grande. Mi representante junto al club decidieron y yo le dejo todo a lo que ellos digan, sé que tomaron la mejor decisión”.

Antes el posible interés de clubes como Sao Paulo y Necaxa, el volante se mostró tranquilo y confiado en que quedarse un año más en Chile no significará un retroceso en su ascendiente carrera “el torneo chileno me gustó, me adapto mucho al juego y creo que sí, me gustaría quedarme un torneo más o dos, para seguir creciendo como jugador”. Sobre la opción de ir a México, Soteldo se limitó a decir que “no nos llegó nada de Necaxa, ni a mí ni a mi representante”.

De concretarse la operación, sería la transacción más grande realizada en el fútbol chileno, superando así el paso de Jean Beasejour desde Colo Colo a la Universidad de Chile por 2.5 millones.

Con este fichaje, el cuadro universitario suma 3 caras nuevas, luego de la incorporación del volante de Deportes Antofagasta, Angelo Araos y el exlateral izquierdo de San Luis, Fernando Saavedra.

