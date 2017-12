¿encontraste un error? avísanos

Azul Azul descartó el regreso de Montillo: "No es opción para nosotros, ya fue"



Publicado por Nicolás Maureira

En junio pasado, Walter Montillo entregó una noticia que sorprendió a muchos: anunció su retiro del fútbol profesional debido a una lesión crónica. Tiempo después, la ‘Ardilla’ se retractó y comenzó a entrenar para regresar a la actividad.

A sus redes sociales subía videos de sus entrenamientos, donde recibía varios ‘likes’ y comentarios de sus fans, principalmente hinchas de Universidad de Chile.

El volante argentino dijo que la prioridad la tenían Botafogo, su último club, y la ‘U’. Y hace poco, reiteró su deseo de vestir la camiseta azul. “A la ‘U’ no volvería por plata, jugaría solamente por un salario”, señaló

El exseleccionado ‘albiceleste’, que jugó en el cuadro laico entre 2008 a 2010, tendrá que esperar por su regreso a la ‘U’. ¿La razón? Azul Azul y Ángel Guillermo Hoyos le cerraron las puertas.

“Montillo nunca ha sido un tema, no era una opción para nosotros y para Guillermo, no es una opción válida. Hace tiempo que no juega, ya fue”, dijo el gerente deportivo de Universidad de Chile, Ronald Fuentes.

A continuación escucha las explicaciones de Fuentes

