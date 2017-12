¿encontraste un error? avísanos

Carlos Heller descarta una posible partida de Guillermo Hoyos de la ’U’: "Tiene contrato"



Publicado por José Luis Rivera

El presidente del directorio de Azul Azul, Carlos Heller, confirmó que consideran a Ángel Guillermo Hoyos como parte de Universidad de Chile para el año 2018, pese a las críticas que ha recibido por el juego de Universidad de Chile durante gran parte del semestre.

En conversación con BioBioDeportes, Heller sostuvo que Hoyos “tiene contrato (hasta 2019). Todos pasamos bajones donde queremos mandar todo a la ‘chuña’, que es lo que creo le puede pasar a él, pero creo que va a respetar su contrato. Vamos a arreglar ciertas cosas, pero le pedimos paciencia a los hinchas y también les agradecemos, porque han sido los hinchas más fieles en cuanto a asistencia en el estadio. El respaldo ha sido tremendo y ahí es donde uno se siente con una responsabilidad grande de poder responder”.

“Espero que el hincha de la ‘U’ entienda. El técnico tiene contrato, hay varios jugadores que tenemos que ver, los refuerzos que necesitamos para hacer un buen papel en Copa Libertadores” prosiguió el directivo.

Sobre la definición del Torneo de Transición, a la que llegan en el tercer lugar y dependiendo de otros marcadores para conservar la opción de ir por el título, el mandamás de los azules reconoció que “quien la tiene más difícil es la ‘U’. Se tiene que luchar hasta el final y dar una serie de resultados (…) La ‘U’ tiene que salir a ganar su partido y despedirnos de la mejor forma, ojalá con la esperanza de jugar el 23 una definición con Colo Colo. Sería el sueño del hincha azul“.

De todas maneras, expresó que “si se pierde el campeonato no fue hoy, fue antes. Si vas recordando, hay varios puntos que no deberíamos haber enredado (…) Ha sido un fin de año no tan alegre como queríamos. Pensábamos que se podía hacer más en la final de Copa Chile y haber peleado el campeonato, pero esto es así. Espero que termine de buena forma y prepararnos bien para lo que viene”.

“No me gusta hacer críticas al plantel o al cuerpo técnico, pero es un tema que vamos a hablar. El lunes tenemos reunión posterior al campeonato. Ojalá sea para programar el 23, sino será para hacer un resumen de lo que pasó en el año completo” agregó.

Al momento de hacer una evaluación preliminar, Heller indicó que todo “depende de si un mira el vaso medio lleno o medio vacío. Veníamos de una situación muy complicada antes de inicio de año, con un equipo que venía de bote en bote antes de la salida de Sebastián (Beccacece), lleno de problemas internos. Pero llegó Guillermo y puso orden en el camarín, logrando obtener un campeonato increíble”.

“Comenzamos este semestre con la posibilidad ganar Copa Chile y llegamos segundo, mientras ahora estamos con un campeonato donde podemos pelear en el último partido. Entonces, ser campeón y llegar a dos finales no estaba en los libros de ningún hincha en enero y si lo miras por ese lado, es bueno. Pero si lo miras por la ambición de ser campeón, claro, tuvimos a la mano una final con Wanderers y en el campeonato en las últimas fechas enredamos puntos que nos tienen dependiendo de otros resultados” comentó.

Heller se refirió a la relación con Hoyos y reveló que “conversamos mucho con él y con Ronald Fuentes. Conversamos internamente de las cosas que se deben mejorar y las que no. Aunque la gente no lo crea, él siente muy duro los resultados. En el camarín, después de los partidos, la pena que tiene es enorme, como la de los jugadores. Hay muchos de ellos con llanto o que no pueden creer lo que está pasando. Para qué decir los hinchas, quedamos destrozados igual pero tenemos que dar la cara, dar vuelta la página y trabajar para mejorar.

Copa Libertadores y la búsqueda de refuerzos

Mirando lo que viene, en la ‘U’ ya palpitan su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores 2018, donde para Heller “el objetivo es hacer el mejor papel que podamos. Los equipos chilenos no hemos andado bien y la ‘U’ en especial, donde tuvimos una eliminación con River Plate de Uruguay, donde salimos en la ‘pre’ Libertadores y tenemos malos recuerdos de eso”.

“Estamos hace rato siguiendo jugadores, tres por lo menos para reforzarnos. Tenemos el tema de los cupos, definir dónde nos vamos a reforzar y tenemos la intención de competir, no de ir solo a ser del montón y quedar fuera al principio” profundizó.

Para el presidente de los azules “hay que dejar trabajar a la gente que sabe. Ronald Fuentes tiene una cantidad de jugadores en carpeta, ha estado hablando con representantes. Es difícil a veces encontrar o piensas que tienes listo a un jugador, pero te lo levantan por cifras impagables para nosotros. Hay que ser responsables. Quieres hacer el mejor equipo y llevas a la ‘U’ a números rojos, pero ahí la gente te critica. Llegar al equilibrio cuesta mucho“.

Por último, Heller reconoció que un objetivo a mediano plazo es que “ojalá podamos tener muchos canteranos en el futuro que nos lleven a llegar al final de Copa Libertadores. Contratar es muy difícil, porque traes nombres y a veces no funcionan, no solo en la ‘U’, también en otros equipos”.

