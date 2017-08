¿encontraste un error? avísanos

Herrera y visita al Monumental: "Con Everton gané una final y con Audax ganamos siempre"



Publicado por Pablo Velozo

‘Calentó’ la previa del Superclásico. El portero y referente de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió esta jornada a la ‘mala racha’ que persigue a los ‘azules’ en el estadio Monumental.

En relación a los 16 años sin victorias en el reducto ‘albo’, Herrera fue tajante y recalcó que el actual plantel no se puede hacer cargo de la situación. Sin ir más lejos, recordó que, en su caso, estuvo varios años sin visitar Pedrero con la ‘U’ por distintos motivos.

“Acá hay mucha gente que no va encapsulada en estos 16 años. Si nos ponemos a hilar fino, en mi caso por lo menos estuve maś de 10 años sin ir allá”, recordó.

Es más, el actual capitán del cuadro laico puntualizó que “objetivamente, en ese lapso que no estuve acá me tocó ir con Everton y le ganamos una final a Colo Colo. Después me tocó ir con Audax y le ganamos siempre”.

En relación a lo mismo, Herrera añadió que “hay compañeros que también han ganado mucha veces allá… Hay que ser objetivos, este plantel de la última década es tremendamente exitoso en cuanto a partidos con Colo Colo”.

Al ser consultado en específico por el duelo del próximo domingo, el meta adelantó que “estamos bien, tenemos un plantel muy sólido. Gente madura, con muchas ambiciones. Queremos ser bicampeones e ir a dar pelea a la Libertadores”.

“Frente a los problemas de ellos no sé mucho en verdad. Que querían echar al entrenador, que creo que el presidente salió escondido el fin de semana, que la gente les grite ‘que se vayan todos’. Eso es problema de ellos. Nosotros estamos avocados a nuestro fútbol”, aseveró.

Finalmente, Johnny Herrera expresó que no le preocupa que Mauricio Pinilla aún no haya marcado goles en su retorno al club. “De pronto lo han traicionado nado las ansias… pero estoy seguro que la va a romper. Quizás le vamos a dar un cortito antes del partido el domingo para que controle las ansias (risas)”.

