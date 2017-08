¿encontraste un error? avísanos

Johnny Herrera y racha sin triunfos de la ’U’ en el Monumental: "Para mi es una maldición"



Publicado por José Luis Rivera

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a la racha de 16 años que tiene el cuadro azul sin derrotar a Colo Colo en el Estadio Monumental, en la antesala del clásico de este domingo en Pedrero, afirmando que “para mí es una maldición”.

La última vez que el elenco colegial celebró en el reducto de Macul fue el 9 de septiembre de 2001. Con César Vaccia en el banco de la ‘U’, los azules se impusieron por 3-2 con goles de Diego Rivarola, Arilson y Carlos Garrido.

Consultado por esta racha negativa del actual campeón del balompié nacional en el Monumental, Herrera declaró en diálogo con Las Últimas Noticias que “para mí es una maldición. Si me preguntas, no le encuentro una explicación coherente. No me voy a poner a hablar ni a quejar de los penales a favor que no nos han cobrado, las expulsiones…”.

Ahora, Herrera ve a la ‘U’ con grandes posibilidades de obtener un triunfo, ya que ve “un plantel más competitivo, que solo he visto en la selección. Hay jugadores más identificados con el club y eso nos ilusiona”.

En cuanto al superclásico que más disfrutó y el que más dolor le causó en su carrera, el nacido en Angol indicó que “ese del 2001 fue especial, porque lo hicimos con muchos chicos de casa. Y el que más me dolió fue el último, porque por mi culpa nos empataron. La ‘U’ tiene que ganar porque queremos ser bicampeones”.

El duelo del domingo encuentra a la ‘U’ en el segundo lugar de la clasificación con nueve puntos, mientras que el ‘Cacique’ es octavo con cinco unidades. En la cuarta jornada del campeonato, el elenco colegial venció en un emocionante lance por 3-2 a Huachipato y los de Guede cayeron como local 1-2 ante Universidad de Concepción.

