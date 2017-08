¿encontraste un error? avísanos

Hoyos y permanencia de Gonzalo Jara en la U: "Estamos felices. Es un crack"



Publicado por Jeser Lara

Guillermo Hoyos ingresó a la sala de prensa por la puerta principal del CDA y de forma muy especial. El entrenador de Universidad de Chile llegó junto a su cuerpo técnico regalando empanadas y bebidas para los periodistas. Luego de saludar a cada uno de los profesionales, dijo “Hoy es un día especial, festejamos que Gonzalo Jara se quede con nosotros y es un crack. Estamos muy contentos de que él y muchos de los chicos se hayan quedado con nosotros”

Respecto a la continuidad, también agregó: “ Significa una gran decisión para nosotros, es un crack. Lo principal es que él esté contento con esa decisión, que sea feliz , como nosotros queremos. Renunció a cosas importantes y montos importantes en el exterior. Se le agradece públicamente”.

El técnico universitario no quiso referirse mayormente al Superclásico ante Colo Colo, partido que se jugará la próxima semana en el Estadio Monumental. “Nosotros tratamos siempre de jugar el partido que viene, no ir más allá. En la mente de algunos puede estar el Superclasico, pero no se transmite. Hay tranquilidad al respecto. Cuando termine el partido con Huachipato viene el próximo” señaló Hoyos.

Universidad Chile se enfrentará este domingo a Huachipato en el Estadio Nacional a partir de las 18:00 horas, el partido corresponde a la cuarta fecha del Torneo de Transición

