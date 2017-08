¿encontraste un error? avísanos

Pinilla afirma que no le enloquece ganar en Pedrero: "Prefiero mil veces ser campeón"



Publicado por Pablo Velozo

Habló de todo. El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla, protagonizó un ‘mano a mano’ con Bío Bío Deportes, donde aclaró los temas referidos a su retorno al conjunto ‘azul’.

Pinilla, instalado en su departamento en Santiago, no tuvo problemas en admitir que Jean Beausejour influyó en su regreso. “Sabía que había un gran plantel, pero el Bose, un mensajito que me mandó en las vacaciones me dio para pensar y tomar la decisión. Fue el empujoncito final”.

“El tema económico nunca estuvo. Nunca pudo hacer que esta decisión no prosperara. Era una decisión personal, familiar, y para mí siempre fue prioridad el tema deportivo. Eso era importante”, añadió.

El atacante, que debutó la semana pasada bajo las órdenes de Ángel Guillermo Hoyos, aseguró que la titularidad lo sorprendió. “La verdad no lo esperaba. Pero traté de hacer lo mejor posible, siguiendo las instrucciones del profe”, expresó.

“Agradezco la confianza que me dio, de sumar 90 minutos, para sumar al físico y para agarrar el ritmo era muy importante. No sé en qué porcentaje estaré hoy, pero sí me siento en condiciones de afrontar los partidos que vienen en buen nivel”, complementó.

De cara a lo que viene, ‘Pinigol’ también se refirió al duelo que tendrán contra Colo Colo en la quinta fecha del torneo. “Será un partido importante para nosotros, pero no solo porque hace tiempo no ganamos en el Monumental. Es un partido de 6 puntos. Pero para mí no es una locura ganar allá, yo prefiero mil veces salir campeón que ganar en el Monumental”, afirmó.

“Será un lindo partido, con dos equipos armados tremendamente bien, con mucha experiencia. Pero aquí no juega ni Pinilla contra Valdivia, ni Pinilla contra Paredes, ni el Pajaro Valdés con Pizarro… Acá juegan Universidad de Chile y Colo Colo, y ese es el lindo espectáculo que intentaremos dar”, detalló.

En relación a lo más próximo, el exariete del Genoa también tuvo palabras para el próximo duelo de la ‘U’, ante San Luis de Quillota de un conocido, José ‘Pepe’ Rojas.

“Será muy lindo reencuentro con el ‘Pepe’. Para nosotros los hinchas y jugadores de la ‘U’ ha sido un jugador que ha marcado la historia del club. Es un gran amigo, una gran persona, y será lindo enfrentarlo… Tiene que pillarme primero para pegarme”, manifestó el goleador.

Finalmente, Mauricio Pinilla habló del robo a su casa del que fue víctima. “Tenemos mucho que mejorar como país, la verdad lo que encontrado bastante peligroso”, aseguró, aunque detalló que le gustaría ayudar a los menores como los que protagonizaron la acción en su contra, porque “es difícil poder juzgarlo. Me encantaría trabajar en eso. Darles posibilidades de poder elegir. Ellos nacen así. Muchos vienen con malos hábitos y creo que hay que trabajar ahí”.

