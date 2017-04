¿encontraste un error? avísanos

Johnny Herrera criticó arbitraje de match UC-U: "Duele perder con tamañas equivocaciones"



Publicado por Nicolás Maureira

El portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, criticó el arbitraje de Julio Bascuñán en el clásico universitario disputado este sábado en San Carlos de Apoquindo.

El capitán azul cuestionó especialmente el cometido del juez asistente, Christian Schiemann, en la jugada del segundo gol de Roberto Gutiérrez.

“Otra vez un error arbitral termina definiendo el partido. Un metro y medio adelantado y no te cobran. Antes me tiran una patada, una jugada antideportiva y ni tarjeta amarilla. Cuando estás haciendo las cosas bien y pasan estas cosas cuesta más todavía”, señaló.

El seleccionado nacional, además, fue autocrítico tras la derrota por 1-3 ante Universidad Católica, aunque reiteró sus descargos contra el arbitraje.

“La ‘U’ no estuvo a la altura, no sé qué nos faltó, pero duele perder con tamañas equivocaciones. No voy a desconfiar del arbitraje, pero que esté un metro y medio adelantado y que no sea capaz de levantar la bandera deja mucho que desear y da mucho para pensar”, expresó, consignó La Tercera.

Recordemos que Johnny Herrera viene criticando a los árbitros desde hace varias fechas.

