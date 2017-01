¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

En Independiente reconocen interés por Carmona y aseguran que están cerca de sumarlo



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El nombre de Carlos Carmona ha sido apuntando como una opción posible de refuerzo para Universidad de Chile, cuadro que ha expresado su voluntad de sumar al mediocampista del Atalanta. Pero esa alternativa se ha visto frenada por el interés de otros cuadros por el jugador nacional.

Ese es el caso de Independiente de Argentina, que ha dado pasos importantes en su búsqueda de incorporar al seleccionado chileno como uno de sus nuevos jugadores para este año. Así se interpreta luego de las declaraciones del entrenador del cuadro trasandino, Ariel Holan, quien reconoció haberse comunicado con el futbolista.

En conversación con el canal Fox Sports, Holan confirmó su interés en Carmona y Nery Domínguez. “Hablé con ambos y les he manifestado mi deseo de que sean parte del plantel. Obviamente hay negociaciones de los dirigentes, pero ambos futbolistas tienen un deseo importante de venir a Independiente” indicó.

“En el caso de Carmona, (ha jugado) dos mundiales y Copa América. Esta totalmente recuperado de su operación. Hace tres meses que está en el plantel del Atalanta, jugo dos partidos en cinco días con la selección chilena en la China Cup contra Croacia e Islandia, donde ganó la Copa” profundizó el DT, agregando que “está en perfectas condiciones, pero siempre cualquier futbolista que se acerca a la institución tiene que pasar un montón de controles, no sólo con mi visto bueno desde lo deportivo. Hay otros vericuetos que resolver, como la parte médica y administrativa, que ya no es lo que me compete”.

Por su parte, el secretario deportivo de Independiente, Jorge Damiani, aceptó en diálogo con Radio La Red de Argentina el interés por el futbolista de 29 años y confirmó que “la idea es hacerle una revisación exhaustiva, porque tuvo unos problemas de caderas, queremos tomar recaudos para que no nos pasen cosas que ya nos han pasado. Si todo sale bien, el martes o miércoles puede ser refuerzo“.

Si se concreta el pase a Independiente, Carmona vestiría la quinta camiseta de su carrera y, de paso, obligaría a la ‘U’ a seguir buscando alternativas para refuerzo.

Tendencias Ahora