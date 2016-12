¿encontraste un error? avísanos

Dirigente de Azul Azul acusa de "falta de ética" a Rojas por filtrar conversación con Heller



Publicado por José Luis Rivera

Quieren poner un punto final. Luego del intercambio entre José Rojas y las directiva de Universidad de Chile, desde esta última salieron al frente y criticaron al futbolista, específicamente por uno de sus mensajes emitido hoy en Redes Sociales.

En su cuenta en Instagram, Rojas filtró una conversación por el servicio de mensajería instantánea WhatsApp con el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, donde buscó desmentir al directivo, quien había indicado que el jugador había llamado “para juntarme a tomar un café”y definir un posible retorno al club.



A partir de ese incidente, el director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva, criticó a Rojas asegurando que “nos parece una falta de ética publicar conversaciones privadas y que además, como ustedes pueden ver, son editadas”.

“No aceptamos este tipo de cosas, no actuamos de esa manera. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que el tema de José ‘Pepe’ Rojas, por nuestra parte, se cierra acá” agregó el directivo, cerrando al señalar que “no me voy a referir al tema de aquí en adelante, porque no me parece la forma y así se los hice saber a también ellos“.

