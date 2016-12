¿encontraste un error? avísanos

Rivarola y posibilidad de que Holan sea el DT de la "U": "No está cerrado, no se sabe"



Publicado por Juan Carlos Pérez

El asesor deportivo de Universidad de Chile, Diego Gabriel Rivarola, se refirió esta jornada a la búsqueda del nuevo técnico azul, detallando que no cualquiera puede hacerse cargo de un “barco tan grande” y que de aquí al viernes debería estar definido.

“Se está buscando un técnico ganador, con carácter que esté a la altura de llegar a este equipo y que no le pese la camiseta. Esto no es para cualquiera, por lo tanto se está tratando de buscar gente que esté a la altura“, explicó.

Según confirmó el ‘Gokú’, Ariel Holan es solo una de las alternativas que maneja la dirigencia, remarcando que no se quiere referir a solo un DT en particular pues ello sería un tanto irresponsable, no obstante entre hoy y el viernes se determinaría con seguridad.

“No está cerrado, no se sabe. Es uno de los candidatos dentro de tantos“, sentenció el referente azul.

Sobre las críticas declaraciones entre Johnny Herrera y el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, el ex delantero expuso que es algo bastante complicado, aunque remarcó no estar de acuerdo con que referentes -como el meta- trate de esa forma a los demás.

“Lo más importante es la U. Los jugadores pasamos, los dirigentes pasamos, los técnicos“, puntualizó.

