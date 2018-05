¿encontraste un error? avísanos

San José y la posible llegada de Toselli: "Pocos equipos tienen dos arqueros tan buenos"



Publicado por Raúl Galdames

Comienzan a llegar aires de cambio en la UC y es que los ‘Cruzados’ podrían volver a tener entre sus filas a uno de los jugadores emblemáticos del club de los últimos años.

La Universidad Católica recibe este sábado a Huachipato en San Carlos de Apoquindo. Beñat San José ya piensa en ese partido para seguir afirmado en la punta del Campeonato Nacional, pero también el entrenador piensa en lo que podría ser la ‘llegada’ de un nuevo refuerzo: el portero Cristopher Toselli.

El arquero chileno no vive un gran momento en México. Toselli no juega desde febrero en Atlas, no ha sido nominado en la ‘Roja’y las críticas de la hinchada son pan de cada día para el exmundialista sub 20.

De hecho, el club le habría notificado que no estaría contemplado para el próximo semestre por lo que deberá buscar nuevos horizontes. ¿El destino? Toselli volvería a la UC.

San José habló sobre esta incógnita y comentó que “si se llegase a dar, pocos equipos en Sudamérica tendrían dos buenos porteros, pero yo tengo entendido que su préstamo es hasta final de año. Por otro lado, estamos contentos con los arqueros que tenemos, en la posición del arquero no hemos pensado que pueda incorporarse alguien”.

Recordar que el portero titular de los ‘Cruzados’ es Matías Dituro, arquero que solo ha recibido seis goles en 11 partidos.

