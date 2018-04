¿encontraste un error? avísanos

San José confirma bajas de Voboril y Ampuero para duelo de la UC ante Audax Italiano



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador del líder Universidad Católica, Beñat San José, adelantó lo que será este domingo el duelo con Audax Italiano, en San Carlos por la décima fecha del Campeonato Nacional, apuntando que “en la liga chilena no hay ningún rival sencillo”.

Pese al irregular andar de los de colonia en el torneo, colista con seis puntos de 27 posibles, el estratega de origen español llamó a tomar resguardos con el fin de rescatar un buen resultado y seguir una semana más como punteros exclusivos.

“Obviamente (Audax) no está yendo bien, pero tiene un buen equipo, gente que hace daño arriba, centrocampistas que son muy completos, línea defensiva también bien y un grandísimo arquero, con mucha experiencia, de los mejores arqueros del campeonato. En la liga chilena no hay ningún rival sencillo, todos te complican“, expresó en rueda de prensa.

Consultado por si la UC es el mejor equipo del torneo, San José señaló que “sinceramente, aunque fuésemos el que mejor juega, tampoco lo diría. Nosotros estamos haciendo muy buenos partidos, no nos están regalando nada para ganar, lo que valoro mucho no es solo el esfuerzo de los jugadores sino que la versatilidad que está teniendo el equipo, tanto en dibujos tácticos como en saber dominar las distintas fases del juego. Hemos sabido ser un equipo que se ha adaptado a las circunstancias para poder obtener la victoria”.

El oriundo de San Sebastián se refirió al estado de los jugadores lesionados. “(Germán) Voboril va bien pero necesita más tiempo, no queremos correr prisas con él, para que no tenga una recaída. (Branco) Ampuero tiene una lesión en el abductor, no es nada grave, pero tampoco va a poder estar. Esas dos bajas son seguras“.

Por último, San José respondió sobre la salida de Colo Colo de Pablo Guede, sobre lo que sostuvo que “me parece sencillamente uno de los mejores técnicos que hay en el continente, sin dudas. Es absolutamente versátil, talentoso y nos ha ofrecido otras cosas, algo que los otros técnicos también nos fijamos. Lo definiría como un grandísimo técnico y le deseo lo mejor como colega”.

