Branco Ampuero sobre el penal: "La pelota me rebota en el pecho y roza mi muñeca"



Publicado por Raúl Galdames

La Universidad Católica no pudo estirar su racha de victorias y cayó por la cuenta mínima ante Colo Colo en el estadio Monumental.

El único gol del duelo llegó en el minuto 41, pero la jugada incluyó una polémica donde fue protagonista el árbitro Julio Bascuñán.

¿Qué pasó? Jaime Valdés atacaba por la derecha y en ese instante remató al arco pero el balón no llegó a la portería ya que rebotó en Branco Ampuero. Allí el juez asistente Christian Schiemann indicó que la intervención de Ampuero fue con la mano, por lo que Bascuñán cobró penal. Finalmente el lanzamiento desde los 12 pasos fue cobrado por gol por el propio ‘Pajarito’.

Luego del partido Ampuero declaró que “no hay dudas que en el primer tiempo fuimos dominados, pero luego mejoramos en el segundo. Buscamos mejor suerte, pero no pudimos, la realidad es que perdimos 1-0 y tenemos que seguir trabajando”.

Con respecto al penal, el jugador ‘Cruzado’ aseguró que “la pelota viene hacia mi y me pega en el pecho y después me rozó en la muñeca, era una jugada intrascendente que no iba a terminar en gol”. Luego añadió que “el árbitro debe tomar decisiones en segundos pero creo que se nos perjudica porque el resultado se cierra con ese gol. Pero bueno, tenemos que dar vuelta la página”.

