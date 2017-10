¿encontraste un error? avísanos

Diego Buonanotte: "No me gusta hablar del arbitraje porque después dicen que soy llorón"



Publicado por Nicolás Maureira

El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, expresó su molestia con el arbitraje de Patricio Polic en el partido en que su equipo perdió por la mínima ante Colo Colo.

El mediocampista argentino criticó algunas de las decisiones del juez, como el gol en posición de adelanto de Óscar Opazo y la falta que le propinó Gabriel Suazo.

“No me gusta hablar de los árbitros, estoy con bronca, no me gusta porque después dicen que uno es llorón. Son detalles como a lo mejor nosotros cometemos algunos errores como equipo y a veces los árbitros también”, señaló en zona mixta.

Consultado por las jugadas en específicas, el ‘Enano’ se centró en la patada de Suazo.

“Más allá del gol en offside y el penal, quedé muy preocupado y dolido por la patada que me pegan en la raya, porque estaba el cuarto árbitro al lado. Pero ya está, perdimos y no hay que buscar excusas”, sentenció.

