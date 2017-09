¿encontraste un error? avísanos

La autocrítica de Fuenzalida: "No hemos estado a la altura en los últimos partidos"



Publicado por Pablo Velozo

José Pedro Fuenzalida, extremo de Universidad Católica, afirmó en la presente jornada que el clásico del domingo con Colo Colo llega en un “momento ideal” para volver a los triunfos y recuperar la confianza en el presente Torneo de Transición 2017.

El elenco cruzado enfrenta un opaco presente en el campeonato. En la mitad del certamen, el conjunto que dirige un cuestionado Mario Salas se ubica en un lejano undécimo lugar de la tabla, con siete puntos, y viene de caer ante Deportes Temuco en el ‘Germán Becker’.

El ‘Chapa’ está consciente de la incomodidad que genera en la hinchada este rendimiento, a 10 unidades del líder Unión Española, y declaró que el cruce con los albos en San Carlos “llega en un momento ideal para nosotros. De local y con nuestra gente. Hay que levantar y conseguir los tres puntos”.

“Esta semana tenemos un partido más que importante. Es el momento ideal para levantar. El título es lejano, pero no pensamos más allá del fin de semana. Nuestro enfoque es ganar el domingo y empezar a remontar”, complementó.

Respecto al traspié ante el ‘Pije’ en el sur, el seleccionado nacional señaló que “fue un resultado duro para nosotros. Habíamos trabajado de muy buena manera para conseguir un mejor marcador”.

En cuanto a las fuertes críticas que recaen sobre el técnico de la UC, Fuenzalida indicó que “Mario (Salas) es muy fuerte. Como lo dice él, está fuerte y contento con el equipo que tiene. Sabemos que tenemos exigencias mayores. Estamos todos juntos, en las derrotas y triunfos. Estamos a muerte hasta el final”.

“Lo que puedan hablar los medios viene de ellos. El apoyo es total con el cuerpo técnico. No pensamos en otra cosa que el partido del domingo y lograr un buen resultado. No nos planteamos otra cosa”, agregó.

Para finalizar, el ex Boca Juniors esbozó una autocrítica. “Tenemos claro que cuando no se gana hay problemas. Hemos perdido puntos importantes en situaciones específicas de algunos partidos. Estamos a muerte con todo lo que nos planteamos. Este es un equipo grande que pelea siempre por salir campeón. No hemos estado a la altura en los últimos partidos. Lo único que podemos hablar es sobre la unión que tenemos y que no pensamos en otra cosa que no sea Colo Colo”, sentenció.

